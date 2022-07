Emigrantes alertados para risco de incêndio nas fronteiras

Guilherme Gonçalves Hoje às 16:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Numa altura em que milhares de emigrantes regressam a Portugal para as férias de verão, militares da GNR e inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vão estar nas fronteiras terrestres e aéreas a sensibilizar para os riscos de incêndio florestal e para comportamentos preventivos.

Após dois anos da pandemia covid-19 espera-se finalmente um retorno aos números normais de emigrantes em Portugal durante o Verão. Por esse motivo, a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) organiza a iniciativa "Emigrante Chama", que pretende alertar para o risco de incêndio que Portugal atravessa de momento. Esta ação de formação começou ontem, dia 27, e vai decorrer até domingo, dia 31.

O alerta "pretende sensibilizar e mobilizar os emigrantes para que não usem o fogo ou máquinas em espaço rural, e para que adotem medidas de autoproteção em caso de incêndio", explica o comunicado oficial da iniciativa.

Recorde-se que Portugal atravessa um período de seca extrema e as condições meteorológicas agravam o risco de incêndio, particularmente em espaços rurais. Assim, a "Emigrante Chama" entende que "este momento de boas-vindas aos nossos emigrantes é também um momento de sensibilização para os riscos".

Presença nas fronteiras

As informações que estarão disponíveis nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) contemplam avisos como as restrições ao uso de maquinaria, a atenção particular aos dias quentes, secos e com vento, a proibição de queimadas em espaços rurais e de utilização de fogos de artifício. Já nas fronteiras terrestres as ações de sensibilização contra o risco de incêndio serão realizadas em parceria com a GNR até dia 31 de julho.

A iniciativa da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) conta com a participação de várias entidades. São elas o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e ainda do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Turismo de Portugal, BUPi, ANA Aeroportos de Portugal, Associação Florestal do Minho, Associação Florestal e Ambiental do Concelho de Chaves (AFACC), Associação Florestal de Portugal - Forestis, Associação Florestal do Grande Porto - Portucalea, Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC) e a CAP Magellan, uma associação de jovens lusófonos da Europa que promove a língua portuguesa.