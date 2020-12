Emigrantes no Reino Unido só entram em Portugal com teste à covid

R.N.C. Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Os cidadãos portugueses a residir no Reino Unido só entram se tiverem teste negativo ao novo coronavírus. A medida entra em vigor a partir da meia-noite desta segunda-feira, 21 de dezembro.

Face à propagação de uma nova variante do vírus SARS-CoV-2, o Governo português impôs algumas restrições aos voos oriundos do Reino Unido.

Segundo um comunicado do Ministério da Administração Interna, apenas emigrantes portugueses ou "cidadãos legalmente residentes em Portugal" podem entrar em território nacional. Para isso, terão de ter também um "comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo".

Caso os passageiros não tenham o teste à covid-19, à chegada a Portugal, serão "encaminhados pelas autoridades" para realizá-lo dentro do aeroporto. Até ao resultado, os viajantes terão de "ficar em isolamento".

A nova variante do vírus não foi registada em Portugal, "de acordo com os dados obtidos até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge que já englobam análise de amostras do mês de novembro e da segunda vaga", detalha o documento do Governo.

A mutação no SARS-CoV-2 propaga-se de forma mais rápida e, segundo alguns peritos, pode ser 70% mais contagiosa. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresentou este sábado novas restrições no Reino Unido. Várias zonas, como Londres, estão em confinamento, mesmo durante a época festiva do Natal, para travar potenciais infeções da nova variante.

Nas últimas horas, alguns países europeus já suspenderam as ligações aéreas e ferroviárias com o Reino Unido. Depois de uma reunião de emergência de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, este domingo, com representantes dos 27 Estados-membros, a União Europeia poderá estar a preparar uma posição conjunta para suspender os voos para aquele país.