Emigrantes querem repetição do ato eleitoral

Enzo Santos Hoje às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Tribunal Constitucional decide esta terça-feira sobre as cinco queixas contra a invalidação dos votos da emigração.

Na sequência da invalidação de cerca de 80% dos votos dos emigrantes no círculo da Europa, a Associação de Emigrantes "Também somos portugueses" (TSP) apresentou queixa à Comissão Nacional de Eleições e à Provedoria da Justiça, onde entraram mais três queixas sobre este assunto. A associação defende "que sejam repetidas as eleições legislativas nesse Círculo Eleitoral, para que esses cidadãos possam exercer os seus direitos", pode ler-se no Facebook. Relativamente às cinco queixas entregues pelo Livre, PAN, Volt, Chega, e MAS junto do Tribunal Constitucional (TC), prevê-se que este órgão tome uma decisão esta terça-feira relativamente aos 157 mil votos anulados.

Rio fez queixa ao MP