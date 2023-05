Enfermeiros asseguram todos os cuidados nos partos normais

Os chamados partos normais (de baixo risco, sem indução ou necessidade de instrumentos), desde o momento do internamento hospitalar da grávida até às primeiras horas de vida do recém-nascido, vão poder ser totalmente assegurados por enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde materna e obstétrica (EEESMO). A intervenção do médico obstetra ficará reservada para partos mais complexos e instrumentalizados.

As alterações fazem parte de uma orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre os cuidados à parturiente e ao bebé durante o trabalho de parto. A orientação, assinada pelo subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, vem clarificar e oficializar o papel de cada profissional de saúde durante o trabalho de parto e nascimento do bebé, rentabilizando os recursos humanos num momento de grande carência de obstetras, anestesistas e pediatras nas maternidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A orientação decorre de uma proposta da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Blocos de Parto que, face à falta de médicos para assegurar as escalas, propôs no final do verão passado o encerramento de seis maternidades públicas, um plano entretanto afastado.