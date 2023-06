Escolas fechadas e consultas adiadas devido à greve na função pública

Diana Morais Ferreira Hoje às 11:33 Facebook

A greve convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública (Fesinap), a decorrer desde quarta-feira, está a fechar escolas por todo o país e a adiar consultas e cirurgias nos hospitais.

"A adesão à greve nas escolas já supera os 80% e, na saúde e, em particular, nos hospitais, já conta com 60%", afirmou, ao JN , Hélder Sá, representante da Fesinap. A greve, que decorre desde as 0 horas de quarta-feira, está a ter uma maior expressão esta sexta-feira, véspera de fim de semana e após o feriado do Corpo de Deus.

A "forte adesão" já está a condicionar os setores da educação e da saúde. Segundo o representante da Fesinap, "muitas escolas estão fechadas". A paralisação levou, também, a adiamentos de consultas e de cirurgias no Hospital de S. João, no Porto.

As atualizações salariais, para fazer face ao aumento do custo de vida, e a implementação do cartão de refeição, através de negociação em acordo coletivo, para o valor diário de 9,60 euros na Função Pública estão na base das reivindicações dos trabalhadores.

A greve termina esta sexta-feira às 24 horas, mas Hélder Sá afirma que esta paralisação é apenas o começo de uma luta, garantindo que irão suceder outras greves.

A paralisação é de âmbito nacional e abrange "todos os trabalhadores da Administração Pública", incluindo os trabalhadores dos hospitais EPE (entidade pública empresarial).