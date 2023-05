Escolas recebem manual de instruções a dois dias das provas digitais

A dois dias úteis do arranque das provas de aferição digitais, o Júri Nacional de Exames publicou o manual de instruções: as escolas vão ter de instalar um programa em cada computador que será usado, pedir credenciais para todos os alunos, criar um servidor se quiserem fazer a avaliação offline e ainda fazer testes reais de preparação. A Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) já se insurgiu contra o que classifica de "falta de respeito".

Este ano, as provas de aferição a disciplinas teóricas serão realizadas em formato digital. A avaliação à disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que será feita pelos alunos do 8.º ano, vai realizar-se entre 16 e 26 de maio. Para dia 24 está agendada a prova de Ciências Naturais e de Físico-Química, também do 8.º ano. As restantes serão realizadas em junho, nos dias 2, 5, 6, 7, 15 e 20, também por alunos do 5.º e do 2.º ano.

Não tendo a maioria dos agrupamentos técnicos de informática, a ANPRI queixa-se de que os poucos professores do grupo estão "a levar às costas" o programa de transição digital das escolas, tendo de exercer as duas funções: docentes e técnicos.