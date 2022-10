Escrituras e divórcios já são possíveis sem sair de casa

Alexandra Inácio Hoje às 07:10, atualizado às 07:33 Facebook

Habilitações de herdeiros ou divórcios por mútuo acordo também podem ser agendados a partir desta sexta-feira numa plataforma online.

Já não precisa de se preocupar com deslocações ou procurações para fazer uma escritura, uma habilitação de herdeiros ou assinar o divórcio por mútuo acordo na presença de um conservador. A partir de hoje, esses atos podem ser feitos online através da Plataforma de Atendimento à Distância, do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), desde que previamente agendados. Se morar no estrangeiro e quiser comprar uma casa no Porto, por exemplo, terá de se deslocar à embaixada ou consulado e ligar-se.

"Em 10, 11 dias", Odete Mota Feliz comprou e conseguiu fazer o agendamento da escritura de uma garagem, em Lisboa. Soube por uns vizinhos que na rua onde mora havia uma garagem vazia. Conseguiu contactar o proprietário, que vive em Bragança, visitou o espaço e acordou o preço: tudo à distância e sem nunca se encontrar com ele cara a cara, explica ao JN.