Espanha destina 2200 milhões para medidas urgentes e França não vende piscinas

Em Espanha, onde se vive também uma situação de seca grave, o Governo já tem em curso medidas urgentes para ajudar os agricultores e criadores de gado, e acelerar obras que permitam gerir melhor a água no futuro, no valor de quase 2200 milhões de euros.

O pacote de apoio engloba ajudas diretas e imediatas que superam 784 milhões de euros e um subsídio de 70% para os seguros de seca das culturas agrícolas que estão a ser mais afetadas. O Governo também tem previstos apoios para a construção de centrais de dessalinização da água do mar e de centrais de reciclagem de águas residuais. O objetivo também é diminuir a extração de recursos hídricos subterrâneos para fins como a agricultura.

Este setor consome 80% da água das barragens espanholas. As reservas globais de água deste país estavam já abaixo dos 50% da capacidade máxima na primeira semana de maio. No entanto, no Sul da Andaluzia e no Nordeste da Catalunha, as duas regiões mais afetadas pela falta de chuva, os níveis eram muito inferiores.