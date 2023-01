Neutralidade carbónica até 2030: o objetivo ambicioso de três cidades

Porto, Guimarães e Lisboa integram grupo de 100 metrópoles europeias que querem liderar mudança. Especialistas da Comissão Europeia vão ajudar a delinear plano de ação, mas já há iniciativas em curso.

Porto, Guimarães e Lisboa, as três cidades portuguesas que integram o lote das 100 metrópoles europeias selecionadas pela Comissão Europeia (CE) para a Missão Cidades Inteligentes e com Impacto Neutro no Clima até 2030, já deram alguns passos prévios para cumprir o objetivo. Agora desenham um plano de ação com especialistas para atingir a meta.

Paulo Ferrão, professor do Instituto Superior Técnico e vice-presidente para aquela missão, diz que as cidades, que albergam 75% da população e emitem 70% dos gases com efeito de estufa, têm de mudar. Nesta fase, ainda não é certo que apoios específicos haverá para estas cidades, mas não ficarão desamparadas na preparação das estratégias.