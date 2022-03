Dez anos de luta contra o preconceito sobre a comunidade cigana

Alexandra Barata Hoje às 16:07 Facebook

Da integração da comunidade cigana na sociedade, à ajuda na recuperação de dependentes de álcool e drogas nas ruas de Leiria, a Inpulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário - assinala 10 anos de existência com uma taxa de sucesso de 100% em alguns projetos. Um bom exemplo vem de um ex-consumidor de heroína recuperado, que hoje integra a equipa no acompanhamento de rua.

Criado para desenvolver competências pessoais e sociais na comunidade cigana do Bairro Social Cova das Faias, em Leiria, o Giro Ó Bairro tem como meta promover a inclusão social destas crianças, jovens e famílias. "Ainda não conseguimos mudar as mentalidades em relação à comunidade cigana", admite Miguel Xavier, presidente da Inpulsar, garantindo, no entanto, que não vão cruzar os braços. "Há muito trabalho a fazer e muito caminho para andar."

Miguel Xavier recorda que a integração numa escola de música de crianças e de jovens ciganos foi um "processo difícil", mas diz que é importante a sociedade perceber que são pessoas iguais às outras.