Projeto fotográfico dá a mão aos sem-abrigo de Londres

"People Project", criado por dois jovens de 19 anos, divulga no Instagram os rostos e os dramas de quem vive nas ruas de Londres. Relatos inspiram doações que são canalizadas para apoiar os protagonistas das histórias.

Começou por mero acaso, num dia em que Catherine Shelley e Darius Kanuga, ambos na altura com 17 anos, passeavam pelo bairro artístico de Shoreditch, em Londres, para fotografar grafitos. Os dois meteram conversa com um grupo de sem-abrigo e das histórias de vida que escutaram nasceu a inspiração para lançarem, em fevereiro de 2017, o People Project, uma página no Instagram que reúne experiências pessoais. No início, a ideia era apenas dar voz a quem vive na rua, de forma a consciencializar a sociedade para o problema.

"É uma maneira de ajudar a combater o estigma em torno dos sem-abrigo. Ajudamos cada pessoa nessa situação, dando-lhe uma plataforma para se expressar e também algum dinheiro", explica ao JN Urbano, Catherine Shelley, atualmente com 19 anos.

"Fiquei sem casa devido a problemas de saúde na tropa. Fui dispensado e esquecido", relata Rob, um dos homens que divulgam a sua história. Outro, identificado como David, revela que ficou sem casa quando perdeu o emprego. E deixa um "recado" geral: "A minha vida vale tanto quanto a tua, não importa o quanto tens na conta bancária. Isto pode acontecer a qualquer pessoa". Paul concorda e conta como se tornou sem abrigo há cinco anos. "O meu pai morreu, o meu nome não estava no contrato de aluguer e não pude provar que morava com ele", diz.

Na verdade são as pessoas dependentes de drogas e álcool a prioridade

E, numa cidade com a dimensão de Londres, histórias de vida como estas tocam toda a população. Há britânicos, estrangeiros, homens e mulheres, novos e velhos. "Há quem pense que eu ficaria no topo da lista de espera para um albergue, porque sou mulher, mas na verdade são as pessoas dependentes de drogas e álcool a prioridade. Isso faz alguns quererem consumir drogas apenas para entrar", relata Teresa.

Foi ao tomarem contacto direto com estas duras realidades que Catherine e Darius avançaram com o projeto. "No Natal, fazemos um programa de angariação de dinheiro para sacos cama, casacos , comida e outros bens", explica ao JN Urbano a jovem, acrescentando que no ano passado conseguiram juntar 771 libras (857 euros). "Este ano chegamos às 1253 libras (1393 euros) conclui, visivelmente satisfeita.