Espetáculo no céu parte dois: trovões não deram descanso durante a noite

A noite de sábado, como a anterior, ficou marcada por fortes trovoadas um pouco por todo o país, sobretudo nas regiões Norte e Centro - um fenómeno que deve repetir-se até domingo, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que colocou 13 distritos do continente sob aviso laranja. Veja abaixo algumas imagens captadas por quem não quis deixar escapar mais um espetáculo celeste que acendeu a noite.

Ovar, Aveiro

Carregal do Sal, Viseu

Luso, Mealhada

Alto do Lumiar, Lisboa