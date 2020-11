Estado de emergência mais leve e militares a rastrear infetados

Alexandra Figueira com João Vasconcelos e Sousa Hoje às 00:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Haverá um estado de emergência "limitado" e de "efeitos preventivos". Marcelo Rebelo de Sousa desculpa Governo que, diz, tem estado sempre a "apagar fogos".

António Costa vai pôr militares e funcionários públicos a fazer rastreio de contactos de infetados com o novo coronavírus, para garantir recursos humanos suficientes para rastrear e quebrar cadeias de transmissão de covid-19 e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. Esta é uma das quatro razões pelas quais primeiro-ministro e presidente da República defendem um novo estado de emergência - "muito limitado" e de " efeitos sobretudo preventivos", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Sem avançar pormenores, António Costa disse só que "determinados trabalhos de rastreamento ou acompanhamento" de infetados serão supervisionados pelas autoridades de saúde e executados pelas Forças Armadas e por "servidores públicos que não podem estar no exercício normal da sua atividade, mas que não estão incapacitados para o trabalho".

Ao início da noite, em entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que o rastreio dos contactos de todas as pessoas que testam positivo para a covid-19 não é "suficiente" e que a solução apontada pelo Governo permitirá chegar aos "milhares [de funcionários] necessários para garantir que chegamos às cadeias de transmissão e acompanhamos" os infetados.

A mudança temporária de funções dos trabalhadores do Estado não foi comunicada previamente aos sindicatos, disseram José Abraão, da Fesap, e Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos. Mas ambos asseguraram que, em tese, os funcionários públicos estão disponíveis para ajudar no que for necessário.

Juntar três crises

Os detalhes da requisição de funcionários públicos serão conhecidos quando Marcelo Rebelo de Sousa entregar ao Parlamento a proposta de decreto que concretizará o estado de emergência. Ontem, ouviu os partidos com assento parlamentar e uma "maioria de dois terços" concorda com um estado de emergência "limitado". "Se perguntar, neste momento, por um confinamento muito vasto, a resposta é não, não, não", insistiu.

Mas alguma forma de contenção é indispensável para desmentir os modelos matemáticos, que preveem até dez mil casos por dia, entre cinco e seis mil internados e 600 pessoas em cuidados intensivos, garantiu.

Para o impedir, Marcelo rebelo de Sousa invocou a necessidade de união entre a Presidência, o Governo e o Parlamento, e avisou contra uma crise política, a somar à crise de saúde pública e à económica e social. "Convinha que não se juntassem três crises", alertou.

Da sua parte, defendeu o Governo. Admitiu a existência de "improvisos, erros, atrasos"; reconheceu que as conferências de imprensa da Direção-Geral de Saúde já cansaram os portugueses ("como tudo o que se repete muito tempo"); e chamou a si "a responsabilidade suprema por tudo isto".

Mas desculpou o Governo, que tem estado a "apagar fogos". "Todos os dias, apareciam problemas novos", primeiro nos lares, depois em Lisboa. E foi apanhado por uma segunda vaga à entrada do outono e não do inverno, como esperava.

QUATRO RAZÕES

Circulação

Com o estado de emergência, passa a haver cobertura legal para limitar a circulação e impor um recolher obrigatório.

Requisitar privado

Será possível o Estado requisitar hospitais e pessoal do setor privado e social.

Função Pública

As funções dos trabalhadores do Estado podem mudar, de forma temporária, para que façam rastreio de contactos de infetados.

Temperatura

Permitirá ainda medir a temperatura a quem entra em serviços públicos ou espetáculos.