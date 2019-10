Estado obriga enfermeiros a devolver dois mil euros em salários

Delfim Machado Hoje às 08:15 Facebook

Cerca de 200 enfermeiros estão a ser chamados pelas administrações hospitalares, por ordem do Ministério da Saúde, a devolver os aumentos salariais resultantes do descongelamento das progressões nas carreiras da Função Pública, iniciado em 2018. Têm de devolver 1950 euros num ano e meio.

A devolução pode abranger um universo "superior a 20 mil enfermeiros", segundo fonte do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), pois vários hospitais do país já notificaram os profissionais do entendimento do Governo. Contudo, só quatro Centros Hospitalares começam este mês, ou já estão a descontar, o valor dos aumentos entregues desde janeiro de 2018.

A devolução resulta de uma circular da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), datada de fevereiro deste ano, que só agora começou a ser aplicada pelos hospitais de Trás-os-Montes e Alto Douro, Guimarães, Penafiel e IPO do Porto.

