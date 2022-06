Estudantes esperam boas notas no exame de Geografia apesar das "ratoeiras"

Os alunos da Escola Secundária D. Maria II, em Braga, saíram confiantes do exame de Geografia, que se realizou esta segunda-feira de manhã. "Foi fácil", apesar "das ratoeiras", afirmaram os jovens do 11º ano com quem o JN contactou.

"Correu bem, superou as expetativas", sublinhou João Melo, que se inscreveu no exame para passar à disciplina, mas também a pensar no curso de Marketing que quer seguir, no Ensino Superior. "Estou confiante num 15 ou 16", admitiu o estudante.

A amiga Juliana Carvalho, também, saiu com um sorriso, apesar da "interpretação dos gráficos", nas questões relacionadas com o clima, ter trazido "alguma dificuldade" à prova. "Tínhamos que interpretar bem as perguntas para, depois, respondermos. Algumas não eram óbvias, à primeira", acrescentou João Melo.

Otto Oliveira, que acredita que consegue "16 valores", fala em "ratoeiras". "Era preciso muita interpretação e atenção", referiu o aluno, aspirante ao curso de Relações Internacionais. "Logo na pergunta do início, sobre as NUT, era preciso atenção aos detalhes do mapa, era preciso saber os distritos todos", exemplificou o jovem.

A opinião foi partilhada por outros colegas, à saída do estabelecimento. Em relação aos exames dos últimos anos, os estudantes garantiram que a prova deste ano tinha "o mesmo nível de dificuldade". "Até achei mais fácil", concluiu João Melo.