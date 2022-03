Exames nacionais apenas para acesso ao Ensino Superior

Joana Amorim Ontem às 22:39 Facebook

CNAES recomenda manutenção das regras dos dois últimos anos. Exames no 9.º regressam.

Devido ao impacto da pandemia no sistema educativo, a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) recomendou ontem ao Governo a manutenção das regras de acesso que vigoraram nos dois últimos anos. A saber: os alunos devem apenas realizar exames nacionais das disciplinas exigidas como provas de ingresso ao Superior; para efeitos de avaliação e conclusão do Secundário "poderá" ser considerada apenas a avaliação interna. A recomendação, feita a pedido do ministro Manuel Heitor, foi aprovada por unanimidade, reunindo a concordância dos representantes das universidades, institutos politécnicos e ensino privado, sabe o JN.

Relativamente aos estudantes oriundos dos sistemas de ensino estrangeiro, como a Escola Francesa, por exemplo, a Comissão presidida por António Fontainhas Fernandes entende que nos casos em que os países determinaram o cancelamento dos exames finais do Secundário, o acesso deve ser feito com as notas internas. Apesar de ser uma recomendação, o Ministério do Ensino Superior tem subscrito as posições da CNAES no que ao acesso em anos de pandemia diz respeito.

Quanto ao Ensino Básico, conforme o Público ontem avançou e o JN confirmou junto de fonte conhecedora do processo, as provas finais do 9.º ano estarão de volta (tinham sido suspensas devido à pandemia), mas não deverão contar para nota. Nas provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos a decisão ainda não está fechada, mas poderá retomar o modelo pré-pandemia. O Executivo deverá fechar o dossiê no Conselho de Ministros desta semana.