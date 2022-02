Prospeção de lítio em seis locais avança em 60 dias

Erika Nunes Hoje às 13:46 Facebook

A Direção-Geral de Energia e Geologia deu luz verde ao procedimento concursal para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa nos próximos cinco anos.

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) terminou a Avaliação Ambiental Estratégica de oito áreas com potencial de existência de lítio e deu luz verde para avançarem os procedimentos, nos próximos 60 dias, para que sejam abertos concursos de prospeção e pesquisa de lítio em seis zonas.

"SEIXOSO-VIEIROS", que abrange os concelhos de Fafe, Celorico de Basto, Guimarães, Felgueiras, Amarante e Mondim de Basto, "MASSUEIME", que atinge os municípios de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Trancoso e Meda, "GUARDA-MANGUALDE C (Blocos N e S)", que inclui Belmonte, Covilhã, Fundão e Guarda, "GUARDA-MANGUALDE E", que abrange Almeida, Belmonte, Guarda e Sabugal, "GUARDA-MANGUALDE W", que inclui Mangualde, Gouveia, Seia, Penalva do Castelo, Fornos de Algodres e Celorico da Beira, bem como "GUARDA-MANGUALDE NW", área que inclui os municípios de Viseu, Satão, Penalva do Castelo, Mangualde, Seia e Nelas são as zonas onde a DGEG considerou existir potencial de existência de lítio, sem que existam especiais restrições ambientais ou humanas.

"Foram excluídas zonas de maior densidade urbana, funcional e demográfica, tendo ocorrido uma redução de 49% da área total inicialmente sujeita a avaliação ambiental", acrescentou o comunicado do Ministério do Ambiente sobre o tema.

De fora ficaram as zonas da "Arga" e "Segura", por existirem áreas protegidas ou de proteção especial.

"Nos próximos 60 dias poderá avançar o procedimento concursal para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio", informou o comunicado referido.

"Após o procedimento concursal e a prospeção (a decorrer num prazo máximo de cinco anos), poderá iniciar-se a exploração de lítio, com cada um dos projetos a ser sujeito a Avaliação de Impacto Ambiental", rematou.