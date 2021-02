Família diz que mulher morreu de covid-19 sem assistência em tempo útil

Madalena Ferreira Hoje às 15:00 Facebook

Goreti Almeida, de 40 anos, residente em Vilar Formoso, morreu no domingo com covid-19, depois de hora e meia à espera do INEM, acusa a família.

Já na véspera, Goreti tinha pedido uma ambulância por sentir cansaço extremo e dificuldades respiratórias, mas disseram-lhe para ficar em casa.

Goreti Almeida Foto: Madalena Ferreira/JN

"Ela estava tão cansada que já nem tinha força para completar as frases e, mesmo assim disseram-lhe para se hidratar e ter calma", relatou a única filha, de 20 anos, Soraia Almeida.

De acordo com o viúvo, a mulher sempre foi saudável até testar positivo para o coronavírus. Goreti Almeida está entre os 26 óbitos registados desde 26 de janeiro e os quase 300 em toda a região da Guarda desde o início da pandemia.

Numa primeira abordagem pelo JN, a coordenação da Cruz Vermelha garantiu que a ambulância era tripulada por quem estava habilitado para a missão. Ficou de detalhar as condições desta operação de socorro mas não aconteceu. O Instituto Nacional de Emergência Médica também não deu explicações em tempo útil.

No mesmo período, isto é, de 26 de janeiro até hoje, surgiram mais de 11100 novos casos na região. O hospital rebentou a escala de camas alocadas a doentes covid.

No sábado, dia 30, havia 108 doentes internados em 120 camas disponíveis. No arranque da semana, eram 149 as pessoas internadas. 13 em cuidados intensivos.