Famílias gastam entre 350 e 600 euros por filho em material escolar

Para poupar, famílias têm de correr vários estabelecimentos comerciais.

O regresso às aulas tem um peso cada vez maior nos bolsos das famílias. Mais cerca de 16% do que no ano passado, indicam vários estudos de mercado. Em média, são precisos 350 euros (aluno do Ensino Básico) e 600 euros (aluno do Secundário) para a compra do material necessário. E isto se o consumidor optar por fazer as compras em vários estabelecimentos comerciais. Acresce que muitos dos custos não são reembolsáveis no IRS.

Segundo as contas do site KuantoKusta, um cabaz básico de material para o regresso às aulas custa mais 15 euros do que em agosto do ano passado, o que representa um aumento de 16,54%. O KuantoKusta revela que a inflação aumentou os preços de artigos como lapiseiras e minas (com uma subida média de preço de 205%), papel A4 (+160%), furadores e agrafadores (+115%) e lápis, afias e borrachas (+105%).