Fármaco para a hiperatividade foi o mais prescrito nos 10-14 anos

Maior agitação psicomotora, duração do tratamento ou abuso na prescrição entre as explicações dos médicos. Depois do pico em 2014, dispensa de metilfenidato caiu 30%.

Indicado no tratamento da perturbação de hiperatividade e défice de atenção (PHDA), o metilfenidato - comercializado sob a designação de Ritalina, Concerta e Rubifen - foi a substância ativa mais prescrita, no ano passado, na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Num total de 169 mil embalagens, metade do total prescrito naquele ano em pediatria (até aos 19 anos). Os dados são da Autoridade Nacional do Medicamento e mostram que, desde o pico registado em 2014, a dispensa total caiu 30%.

Diz-nos então o Infarmed que, nos 10-14 anos, à prescrição de metilfenidato, segue-se o montelucaste (usado no tratamento da asma) e o ibuprofeno. Em nenhum dos restantes grupos (5-9 e 15-19) o metilfenidato surge na lista das três principais substâncias ativas mais prescritas. Tendo sido, no total 0-19 anos, a quinta mais prescrita, a seguir ao paracetamol, montelucaste, ibuprofeno e amoxicilina+ácido clavulânico. Nos 10-14, tinha sido a mais prescrita em 2017 e ocupado o segundo lugar nos três anos seguintes.