Federação pela Vida já tem assinaturas para pedir referendo

Petição, que tem mais de 70 mil subscritores, ainda sem data para entrega no Parlamento.

Eram necessárias 60 mil mas a Federação pela Vida (FPV) já conseguiu cerca de 74 mil assinaturas para entregar na Assembleia da República um pedido de convocação de um referendo sobre a eutanásia. Ainda assim, o processo de recolha de assinaturas para a petição vai continuar, sem data prevista para conclusão.

Segundo um comunicado da FPV, até ao passado dia 7, tinham sido contabilizadas 76.124 assinaturas. No entanto, dessas, a federação considera inválidas cerca de duas mil, adianta, ao JN, o seu vice-presidente António Pinheiro Torres.

Ainda assim, já foram recolhidas muito mais do que as 60 mil necessárias para se avançar com uma petição, pedindo um referendo à eutanásia, com a seguinte pergunta: "Concorda que matar outra pessoa, a seu pedido, ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em qualquer circunstância?".

"Ainda há muitas pessoas que manifestaram gosto em assinar a iniciativa", justifica, assim, Pinheiro Torres porque ainda não há uma data prevista para a entrega da petição no Parlamento.

PSD analisa na quinta-feira

Um referendo à eutanásia tem criado polémica no PSD. Apesar de ser público que Rui Rio se opõe a uma consulta popular, esta quinta-feira, vai ser discutido em reunião da bancada um projeto de resolução do ex-líder da JSD, Pedro Rodrigues.

O documento ainda não foi dado a conhecer ao líder do PSD mas já foi entregue a todos os deputados do partido.