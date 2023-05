Festas populares forçadas a ter médico e enfermeiros

Hermana Cruz Hoje às 13:40 Facebook

Os eventos com mais de mil pessoas, como festas populares, vão ser obrigados a ter o apoio de bombeiros, de ambulâncias com suporte básico de vida e de uma equipa médica de enfermagem, segundo uma nova norma da Direção-Geral da Saúde (DGS), que está a preocupar os autarcas. É que, teme-se que seja impossível alocar tantos meios, sobretudo durante o verão e em zonas onde são escassos os mecanismos de socorro, o que poderá colocar em risco a realização de romarias.

A norma 3/2023, publicada no passado dia 15, cria regras de saúde pública para "eventos de massas", ou seja, que envolvam mais de mil pessoas, incluindo público e colaboradores. Segundo a DGS, são ocasiões em que "os riscos para a saúde pública são potenciados pela concentração elevada de participantes, potencialmente oriundos de diferentes regiões do país e pelo aumento do número de contactos interpessoais". Em causa todo o tipo de eventos, desde "santos populares, às manifestações políticas, concentrações religiosas e celebrações desportivas".