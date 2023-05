"Fevereiro foi o mês mais seco de sempre e pode não chover até outubro"

O presidente do IPMA, Jorge Miguel Miranda, afirmou, este sábado, que o mês de fevereiro de 2023 "foi o mais seco de sempre" e manifestou preocupação face às previsões que demonstram que os próximos meses, até outubro, poderão ser marcados pela ausência quase total de precipitação em Portugal.

Jorge Miranda falava no IV Congresso Transfronteiriço de Meteorologia e Alterações Climáticas, em Arcos de Valdevez, onde participou como orador num painel sobre "Responsabilidade cívica e influência nas decisões políticas". Em declarações ao JN, recusou classificar o cenário como "catastrófico", mas apelou à mudança do "comportamento individual" dos cidadãos como forma de ajudar as entidades públicas a combater os efeitos, por vezes "extremos", das alterações climáticas.

"Estamos preocupados, porque tivemos o fevereiro mais seco de sempre. Abril teve três ondas de calor, sem água praticamente nenhuma, e temos, agora, um maio com muito pouca precipitação. A chuva que caiu aqui [no Alto Minho] durante a última noite não é uma situação que tenha acontecido no território todo", declarou o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que deverá retirar-se após cumprir 70 anos no fim de maio.