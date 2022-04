Google rejeita maioria dos pedidos de direito ao esquecimento em Portugal

Desde 2014, quase 10 mil portugueses pediram para ver o seu nome removido da Google. Empresa só aceitou retirar 27% dos links.

Nos últimos oito anos, os portugueses fizeram quase 10 mil pedidos de "esquecimento" à Google (9714) para remover mais de 36 mil endereços na web (36 308). Os dados constam do relatório de transparência da empresa e referem-se até 14 de abril. A Google deu, no entanto, resposta negativa a 73% de todas as solicitações (21 065) que já avaliou. Na prática, quase três em cada quatro pedidos acabaram recusados. Ou seja, do total, apenas 7927 URL solicitados foram eliminados (23%). Há ainda 7316 links que estão a aguardar revisão ou a precisar de informações adicionais para conhecerem um veredito da empresa.