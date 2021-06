Governo antecipa próximo passo do desconfinamento para esta sexta-feira

A fase do desconfinamento que ia arrancar na segunda-feira foi antecipada pelo Governo em três dias, avançando já esta sexta-feira.

O Governo tinha apontado para 14 de junho a próxima fase de desconfinamento do país, mas, afinal, as novas regras comunicadas esta quarta-feira pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, entram em vigor já esta sexta-feira, noticia a TVI 24.

A exigência de testes à covid-19 em eventos familiares, desportivos e culturais e ainda em empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo local foi a grande novidade comunicada pelo Executivo após a última reunião do Conselho de Ministros.

De recordar que há quatro concelhos que não avançam no desconfinamento: Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra.

Assim, no resto do país, o teletrabalho deixa de ser obrigatório (a não ser para pessoas imunodeprimidas), o comércio retoma o horário normal de funcionamento e os restaurantes passam a funcionar até à 1 hora, com admissão de clientes até à meia-noite.

Além disso, os transportes públicos assumem a lotação completa e os recintos desportivos passam a receber 33% do público.

Na próxima quinzena, nenhum município recuará no desconfinamento, havendo, contudo, dez em estado de alerta. São eles Albufeira, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Paredes de Coura, Santarém, Sertã, Sesimbra e Sintra.