Governo avalia incentivos para médicos de família

Em abril, havia 1,3 milhões de utentes a descoberto, o pior valor desde 2015. Ministra vai esta terça-feira ao Parlamento explicar onde gastará o dinheiro da Saúde.

O Ministério da Saúde compromete-se a avaliar, ainda este ano, os incentivos para melhorar a cobertura por médico de família, uma área em que as carências são cada vez maiores. A promessa consta da nota explicativa do Orçamento do Estado (OE) para 2022 que Marta Temido apresenta, esta terça-feira, no Parlamento.

O número de utentes sem médico de família não pára de aumentar, apesar das promessas dos sucessivos governos. Em causa, estão as aposentações e a dificuldade em captar e manter os médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). No que respeita às aposentações, o cenário poderá agravar-se. Pois, como o Governo reconhece na nota, neste momento, o potencial de aposentações nos médicos de família é superior aos dos especialistas dos hospitais.