Governo avança com proposta para alterar lei dos metadados

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta segunda-feira, que o Governo vai apresentar, "desejavelmente" dentro de menos de um mês, uma proposta de lei para alterar a chamada "lei dos metadados", de modo a que "o Estado de Direito não fique totalmente desprotegido no combate ao crime organizado e, em particular, ao terrorismo".

"A senhora ministra da Justiça tem um grupo de trabalho, que está, neste momento, já a funcionar de forma a que, desejavelmente ainda em junho [de 2022], mal a Assembleia [da República] se liberte do debate do Orçamento [do Estado], [a 27 de maio], possamos ter um novo quadro legislativo", referiu António Costa, à saída de uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, sobre o impacto do recente chumbo pelo Tribunal Constitucional da conservação dos metadados de chamadas e acessos à Internet de todos os cidadãos para serem usados em eventuais investigações criminais.

O primeiro-ministro defendeu ainda que não é necessário rever a Constituição para fazer face às restrições agora impostas à investigação criminal. "A avaliação que, neste momento, fazemos é que [...], tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, não é em sede de revisão constitucional que podemos ter a melhor resposta", afirmou, apelando a que exista igualmente uma resposta a nível europeu.