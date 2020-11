Governo cria carta de condução digital e dispensa condutor de trazer título em papel

Carla Sofia Luz Hoje às 07:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Uso do telemóvel ao volante levará à perda de três pontos e o valor da multa duplicará para 250 euros. Governo altera Código da Estrada e proíbe trotinetas elétricas velozes de circular nas ciclovias.

Os condutores deixarão de ser obrigados a ter a carta de condução e os documentos do veículo em papel na carteira. A carta mudará de grafismo e passará a ter uma versão digital. Os documentos da viatura, como o registo de propriedade, o certificado do seguro e a ficha de inspeção, estarão armazenados numa aplicação móvel.

No entanto, os agentes de autoridade terão de estar equipados com os meios eletrónicos para ler e permitir a comprovação dos dados contidos nos documentos digitais nas operações de fiscalização de trânsito. Caso não disponham desses meios, o automobilista terá trabalho acrescido: fica obrigado a apresentar os documentos em papel na esquadra da PSP ou no quartel da GNR no prazo de cinco dias.