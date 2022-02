Governo financia SIRESP contra parecer jurídico

Inês Schreck Hoje às 07:12 Facebook

Assunção de despesas até 11 de janeiro está prevista em decreto-lei. Mas há um parecer jurídico interno da Secretaria-Geral da Administração Interna que é contra mais pagamentos.

A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) assumiu o pagamento de mais 155 mil euros à SIRESP - Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência SA, a empresa pública que é responsável, desde 1 julho último, pela rede de comunicações de emergência e segurança do Estado até que seja criada uma entidade que agregue todas as redes de comunicações do Ministério da Administração Interna.

A despesa é relativa ao período entre 1 de julho de 2021 e 10 de janeiro de 2022, para o qual o Governo já tinha pago 11 milhões de euros de indemnização compensatória à SIRESP SA para assegurar a continuidade do serviço. A assunção das responsabilidades financeiras está enquadrada num decreto-lei recente, mas há um parecer jurídico interno da própria SGMAI que diz que não deve haver mais pagamentos.