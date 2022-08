Governo gasta 6,5 milhões em consultores e peritos de políticas públicas

Metade da verba do PRR para PlanAPP é gasto pelo Governo com serviços de consultadoria e 13 peritos. Ministério da Presidência promete apoiar implementação de projetos regionais.

O PlanAPP, centro criado pelo Governo em 2021 para avaliar políticas públicas, custa quase 12 milhões de euros em consultadoria e serviços de informação. Este projeto centralizado do Estado, que se estende até 2025, é apoiado a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Mais de metade é para pagar os serviços de consultadoria e a 13 peritos. Perante o investimento de 11,69 milhões, o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, que integra o centro sediado em Lisboa, procura travar as críticas à sobreposição de funções com o novo consultor das Finanças, Sérgio Figueiredo, e promete que o PlanAPP servirá também para ajudar a implementar políticas "nos planos regional e local".