Governo paga à Parque Escolar seis vezes mais do que às câmaras

Descentralização da Educação teria verba de 120 mil euros por escola, em vez dos 20 mil que estão a ser atribuídos, segundo as contas do Município do Porto. Nova comissão técnica do Governo e da Associação para reavaliar as transferências reúne na próxima quinta-feira.

O Governo paga à Parque Escolar seis vezes mais pela manutenção das escolas públicas do que está a atribuir aos municípios. As contas são da Câmara do Porto, que conclui que, segundo a mesma fórmula, a verba anual por escola devia ser de 120 mil euros e não os 20 mil que estão a ser transferidos. A comissão técnica do Governo e da Associação Nacional de Municípios (ANMP), que vai reavaliar os montantes, tem a primeira reunião agendada para o dia 4.

Se o Estado pagasse à Câmara do Porto o mesmo que paga à Parque Escolar pela gestão das escolas, a verba teria de ser seis vezes superior. Segundo o contrato-programa entre o Estado e a Parque Escolar, o Governo atribui 1,353 euros (1,10 mais IVA) por metro quadrado, todos os meses, para manutenção das escolas da empresa pública. Se a fórmula fosse aplicada aos 7473,4 metros quadrados de área das escolas que o Porto receberá no âmbito do processo de descentralização, a verba seria de 121 338,12 euros, por ano e por escola, ao invés dos 20 mil euros que recebe atualmente.