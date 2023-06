Governo pede ao Banco de Portugal um multibanco por cada freguesia

A rede multibanco continua a deixar de fora parte do território e há autarcas que, mesmo quando aceitam pagar rendas mensais, não conseguem que os bancos disponibilizem este serviço. O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, vai defender, em negociação com o Banco de Portugal (BdP), pelo menos uma caixa por freguesia.

O assunto é discutido esta semana entre o Governo e o BdP, na sequência dos apelos dos autarcas de freguesia que continuam a exigir o alargamento da rede às suas populações, até como forma de compensar o fecho de agências bancárias.

"Trata-se de bom senso garantir que cada uma das 3091 freguesias tenha, pelo menos, uma caixa automática", escreveu recentemente o governante, num artigo de opinião publicado no Expresso. A seu ver, há "uma gritante falta de coesão nacional no acesso aos tais "serviços mínimos bancários", não por falta de máquinas, mas tão só por falta de vontade, consciência cívica e territorial das entidades bancárias".E criticou a "inércia do BdP, a quem cabe assegurar que toda a população tem acesso à movimentação da conta através de caixas automáticas".