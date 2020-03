Governo proíbe consumo de álcool na rua e aperta cerco às esplanadas

Rita Neves Costa Hoje às 15:26 Facebook

Numa comunicação ao país, o ministro da Administração Interna anunciou mais medidas de combate ao surto de Covid-19 no país.

Eduardo Cabrita aconselhou os cidadãos portugueses de se "coibirem de deslocações", exceto as necessárias, como para ir trabalhar, adquirir alimentos e prestar auxílio a idosos e as pessoas mais vulneráveis. O governante congratulou todos os que têm cumprido os conselhos do Governo. "Notou-se na circulação de pessoas este fim de semana", disse.

O ministro da Administração Interna anunciou ainda a proibição de consumo de álcool na via pública, os eventos com mais de 100 pessoas e a aplicação de 1/3 da lotação da capacidade nas esplanadas, à semelhança do que já acontece nos restaurantes.

Eduardo Cabrita retificou ainda as medidas nas escolas de condução, proibindo a partir desta segunda-feira as aulas práticas e teóricas e os exames de condução.

Portugal está em estado de alerta devido ao surto de Covid-19, onde existem 245 casos positivos de infeção, um aumento de 76 doentes face a este sábado.