Governo quer vacinar menores de 18 no final de agosto

A ministra da saúde, Marta Temido, revelou que é intenção do Governo começar a vacinar contra a covid-19 os jovens com menos de 18 anos a partir do final de agosto.

Em entrevista à TVI, esta segunda-feira à noite, Marta Temido adiantou que a vacinação de menores de 18 anos contra a covid-19 "será possível no final de agosto", caso se mantenham as inoculações por faixas etárias.

Respondendo a uma questão sobre a decisão do Governo Regional da Madeira de vacinar os alunos a partir dos 12 anos, a ministra da Saúde revelou, no entanto, que por serem idades com "especificidades pediátricas" a medida está a ser avaliada pela Comissão Técnica de Vacinação da Direção-Geral da Saúde.

Recorde-se que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorizou uma das vacinas (Pfizer) para os mais novos em maio.

A ministra adiantou que o pior cenário equacionado atualmente pelo Executivo tem por base estimativas que "até meados de julho" colocam os números de novos casos diários acima dos quatro mil, os internamentos dos 800 e os doentes em cuidados intensivos deverão ser cerca de 150. "Isso é o cenário que é garantido se não se inverter" a situação.

A governante não afastou a hipótese de serem canceladas as férias de alguns dos profissionais de saúde. "Queremos muito que isso não aconteça", disse, acrescentando que tem de haver "coesão social suficiente para perceber que as nossas escolhas afetam a vida dos outros".

Não abandona o barco

Marta Temido disse que não sente desgaste pelo cargo. "Pelo contrário, as reações que tenho são de incentivo, de apoio, de entusiasmo".

"O meu lugar pertence ao meu primeiro-ministro. O nosso objetivo é combater a pandemia", sublinhou, acrescentando que não pretende deixar o cargo.

"Seria decente alguém abandonar o barco no meio de uma tempestade em que esta em que estamos?", questionou, acrescentado que também não sabe se poderá ir de férias.