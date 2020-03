Governo recomenda suspensão de eventos com mais de cinco mil pessoas

A ministra da Saúde, Marta Temido, recomendou esta segunda-feira à noite que os eventos com mais de cinco mil pessoas em espaço aberto sejam cancelados ou adiados.

A medida surge no seguimento do plano de combate à propagação do novo coronavírus (Covid-19) no país, onde existem, neste momento, 39 pessoas infetadas e 339 casos suspeitos.

Além disso, o Governo recomendou ainda a suspensão de iniciativas que juntem mais de mil cidadãos em recintos fechados, assim como os que tenham mais de 150 pessoas nos concelhos de Felgueiras e Lousada, os mais afetados pelo surto.

O anúncio foi feito depois de uma reunião na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, distrito de Lisboa, na qual participaram os ministros da Administração Interna e da Saúde, Eduardo Cabrita e Marta Temido, respetivamente.

O aumento dos doentes infetados com o novo coronavírus na Região Norte levou a Direção-Geral da Saúde (DGS) a mandar encerrar todas as escolas públicas e privadas destes dois concelhos. Ginásios, bibliotecas, piscinas, espaços para eventos e cinemas também se encontram encerrados.

As instalações partilhadas do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) vão permanecer encerradas até 20 de março.

De sublinhar ainda que tanto a Universidade de Coimbra como a Universidade de Lisboa suspenderam as atividades presenciais devido ao surto de coronavírus em Portugal.

Voos suspensos entre Portugal e zonas mais afetadas de Itália

O Governo anunciou ainda que os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela epidemia em Itália estão suspensos.

A suspensão de todos os voos com destino ou origem nos aeroportos italianos de Milão-Malpensa, Internacional II Caravaggio (Bérgamo) e Internacional Marco Polo, que serve a cidade de Veneza, aplica-se aos aeroportos de Francisco Sá Carneiro, no Porto, Humberto Delgado, em Lisboa, e Internacional de Faro.