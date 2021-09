Governo reforça Ensino Superior com mais de três mil vagas

R.N.C. Hoje às 00:06 Facebook

O ministério tutelado por Manuel Heitor divulgou o reforço de 3080 vagas no Concurso de Acesso ao Ensino Superior. O número é superior ao que tinha sido avançado, de cerca de duas mil vagas.

O valor total de vagas no Ensino Superior, para o ano letivo 2021/2022, vai ser de 56 043. O aumento é de 6% face ao número de vagas inicialmente fixado (52 963).

Na primeira fase de acesso, que terminou a 20 de agosto, ficam disponíveis mais 3080 lugares, sendo que 160 vagas ocorrem nos cursos com "maior concentração de melhores alunos", precisa um comunicado do Ministério do Ensino Superior.

As instituições a beneficiar mais do aumento de vagas são a Universidade do Porto (414), a Universidade de Lisboa (368), o Instituto Politécnico do Porto (287), a Universidade do Algarve (250) e a Universidade de Aveiro (219).

Este ano, foram contabilizados 63 878 candidatos, o maior número desde 1996, a que o Governo respondeu com um "aumento excecional" de vagas. A medida foi aprovada a 26 de agosto pelo Conselho de Ministros. Entre 7 e 9 de setembro, os estudantes podem fazer alterações online à sua candidatura, tendo em conta o reforço de lugares. Os resultados são divulgados a 27 de setembro.

O reforço de vagas no Ensino Superior surge na sequência de recomendações da Comissão Nacional de Acesso de Ensino Superior. Para além disso, "o aumento registado no número de candidatos (...) demonstra uma confiança crescente dos jovens e das suas famílias na formação superior", que se revela importante sobretudo em contexto da pandemia da covid-19, conclui o ministério.