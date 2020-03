António Costa anuncia fecho de escolas e limitações em restaurantes

Rita Salcedas e Rita Neves Costa Hoje às 19:45, atualizado às 22:03 Facebook

António Costa apelou esta quinta-feira ao "sentido de comunidade" para enfrentar o Covid-19 e confirmou várias medidas preventivas.

O primeiro-ministro fez esta quinta-feira uma comunicação ao país para anunciar não só o fecho de escolas, mas também várias medidas preventivas, entre elas, o encerramento temporário de discotecas e o condicionamento da lotação de restaurantes e centros comerciais em Portugal. O Conselho de Ministros vai reunir ainda esta noite para decidir mais medidas de contenção e prevenção do novo coronavírus em Portugal.

"Senti empenho por parte de todos os partidos políticos", disse António Costa, já depois de receber, esta tarde, no Palácio de São Bento, os representantes das forças partidárias com assento parlamentar. "É uma batalha de todos".

Entre as medidas previamente anunciadas pelo primeiro-ministro está o encerramento de escolas a partir da próxima segunda-feira e até ao fim das férias da Páscoa, sendo que a medida será reavaliada a 9 de abril. A juntar-se a este fecho está o condicionamento da lotação em restaurantes e centros comerciais, a proibição do desembarque de navios de cruzeiro em Portugal (com exceção de residentes portugueses) e o apoio de remuneração a pessoas que estejam a cuidar de pessoas infetadas.

A proteção do emprego será um dos pontos em cima da mesa no Conselho de Ministros desta quinta-feira à noite. António Costa avançou que serão criados apoios às empresas, cujo funcionamento e produção poderá padecer com o surto de Covid-19. "É uma ameaça que só juntos podemos enfrentar", concluiu. Os trabalhadores de recibos verdes que tenham de interromper a sua atividade laboral serão também ajudados.

Mais explicações e esclarecimentos serão dados ao final desta noite por parte do primeiro-ministro e após a reunião do Conselho de Ministros.

Mais de 70 infetados e quase 5000 sobre vigilância

A Direção-Geral da Saúde atualizou, esta quinta-feira à tarde, o número de infetados de 59 para 78, dos quais 69 estão internados. Foi o maior aumento de casos num dia (19). A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos.

O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e mais de 4900 contactos em vigilância. No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.