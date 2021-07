Novo "salto" da incidência em dia com menos mortos e casos de covid

Sandra Alves Hoje às 14:54, atualizado às 15:31 Facebook

Esta sexta-feira há sete óbitos por covid-19 e 3194 novos casos de infeção. Incidência volta a registar grande aumento e R(t) baixa. Há mais doentes internados.

Nas últimas 24 horas morreram sete doentes por covid-19, quatro dos quais em Lisboa e Vale do Tejo e três no Norte do país. As vítimas mortais são seis homens (um entre 40-49 anos, dois entre 50-59 anos, dois entre 70-79 anos e outro com 80 ou mais anos) e uma mulher com 80 ou mais anos.

Em relação aos 3194 casos diários, a região de Lisboa volta a ser a que regista mais infeções, com 1482 testes positivos (46%), seguindo-se o Norte com mais 891. No Algarve há mais 323 e no Centro mais 319. O Alentejo soma 108 casos, os Açores 48 e a Madeira 23.

Estes valores representam uma diminuição em relação ao boletim epidemiológico de quinta-feira, quando foram divulgados nove mortos e 3269 infeções. No total, Portugal apresenta agora 17.142 vítimas mortais da covid-19 e 902.489 casos confirmados desde o início da pandemia, em março de 2020.

Os hospitais internaram mais 18 doentes infetados com o coronavírus SARS CoV-2, elevando o total para 617, e há 141 em estado mais grave a receber assistência em unidades de cuidados intensivos (mais cinco).

Conseguiram recuperar da doença mais 1727 pessoas (842.024 desde março de 2020) e há mais 1460 casos ativos, ou seja, um total de 43.323 infetados com covid-19 a nível nacional.

As autoridades de saúde têm 71.318 ​​​​​​​contactos sob vigilância, um acréscimo de 2451 em 24 horas - inclui infetados a recuperar no domicílio ou pessoas em isolamento profilático devido a um contacto de risco.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência a 14 dias por cem mil habitantes subiu para 272 casos (247,3 na quarta-feira) a nível nacional e 280,5 considerando apenas os dados do território continental (254,8 na atualização anterior).

O risco de transmissibilidade Rt desceu para 1,18 a nível nacional e para 1,19 excluindo os registos das ilhas (1,20 na atualização anterior).