Grande aumento de internados com covid-19 em dia com três mortos

Esta segunda-feira há três mortes por covid-19 e mais 756 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Incidência e Rt com grande aumento, assim como o número de internados.

Portugal contabiliza 17.068 óbitos associados à doença covid-19 e 865.806 casos positivos confirmados desde o início da pandemia, em março de 2020.

O boletim epidemiológico divulgado, esta segunda-feira, pela Direção-Geral da Saúde, dá conta de mais três vítimas mortais, todas reportadas por Lisboa e Vale do Tejo. São duas mulheres na faixa etária dos 70-79 anos e um homem com 80 ou mais anos. É também esta região do país a notificar o maior número de casos diários: 484 do total de 756 registados a nível nacional. Seguem-se o Norte, com 126 novos casos, o Algarve com 69, a zona Centro com 28, o Alentejo e os Açores com 23 infeções cada e a Madeira com mais três.

Nas últimas 24 horas, mais 38 doentes com covid-19 foram hospitalizados, elevando o total para 443 internados, dos quais 97 em cuidados intensivos (sem alteração em comparação com o boletim de domingo).

Há atualmente 40.519 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, ou seja, mais 1629 pessoas que estão infetadas mas recuperar no domicílio ou que tiveram um contacto de risco e estão em isolamento profilático.

Conseguiram recuperar mais 393 doentes, num total de 820.081 desde março de 2020, e há 28.657 casos ativos, mais 360 em relação a domingo.

Em dia de atualização da matriz de risco, verifica-se um aumento da incidência a nível nacional com 119,3 casos por cem mil habitantes a 14 dias (100,2 casos na sexta-feira). Considerando apenas o território continental a incidência é de 120,1 (também era 100,2 na sexta-feira).

A mesma tendência segue o parâmetro do risco de transmissibilidade com o Rt a subir para 1,18 (1,14 na atualização anterior) a nível nacional. Excluindo as ilhas, o Rt é de 1,19 (comparando com 1,15).