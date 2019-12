Greta Thunberg chega a Lisboa na terça-feira

Ontem às 22:52 Facebook

Greta Thunberg prevê chegar a Lisboa na próxima terça-feira, 3 de dezembro.

"Dia 18. Estamos a caminho da Europa. O dia previsto para a chegada é terça-feira de manhã. Vamos chegar à Doca de Alcântara, Lisboa. Esperamos encontrar-vos aí!", refere a jovem ativista, de 16 anos, numa mensagem no Twitter.

À chegada, vai ser recebida pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, estando ainda prevista uma conferência de imprensa no local.

Greta Thunberg partiu em 13 de novembro do porto norte-americano Salt Ponds, no Estado de Virgínia, a bordo do catamarã "La Vagabonde" com uma família australiana. O mau tempo que se fez sentir na travessia do Atlântico atrasou a viagem, por isso ainda não é certo que consiga estar presente numa sessão da Assembleia da República.

A seguir à breve passagem por Portugal, que poderá inferior a 24 horas, Greta irá de comboio para a capital espanhola. A urgência em partir para Madrid deve-se à sua presença na Conferência da ONU sobre o Clima (COP25) entre 2 e 13 de dezembro.

A jovem iniciou sozinha uma greve à escola em setembro de 2018 em frente ao parlamento sueco para apelar à tomada de medidas contra as alterações climáticas, a qual inspirou um movimento global que a levou a ser recebida pelos líderes mundiais e a falar em conferências.