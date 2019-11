Hoje às 17:36 Facebook

A ativista sueca de 16 anos fez uma publicação nas redes sociais onde avisa que está a noroeste do Arquipélago dos Açores, no décimo quinto dia da sua viagem até à conferência do COP25, em Madrid, Espanha.

Greta Thuberg avisou ainda que está a cerca de 1140 milhas náuticas de Lisboa. A jovem vai ser recebida no Parlamento português, contudo ainda não é conhecido o dia da sua intervenção.