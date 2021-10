Há 60 mil bilhetes para andar de comboio à borla pela Europa

Diana Cardoso Hoje às 22:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Europeia lançou a iniciativa DiscoverEU que vai permitir a 60 mil jovens entre os 18 e os 20 anos ter acesso a passes ferroviários para viajar pela Europa. Para Portugal estão destinados 1202 bilhetes. As candidaturas abriram no dia 12 e terminam a 26 de outubro às 12 horas. As viagens são válidas de março de 2022 a fevereiro de 2023 e têm um período máximo de 30 dias. Esta iniciativa enquadra-se no âmbito do Ano Europeu da Juventude.

A seleção dos jovens consiste num questionário de escolha múltipla com perguntas sobre a União Europeia (UE) e outras iniciativas da UE dirigidas aos jovens. Só se podem candidatar jovens nascidos entre 1 de julho de 2001 e 31 de dezembro de 2003.

Devido ao adiamento das candidaturas por causa da pandemia, os jovens entre os 19 e 20 anos também se podem candidatar. Os selecionados podem viajar sozinhos ou em grupo até 5 pessoas desde que estejam abrangidos na faixa etária definida. Dado o contexto pandémico, as reservas serão flexíveis, pois serão disponibilizados passes de viagem móveis com a validade de um ano. A data de ida pode ser alterada até ao momento da partida.

Existe ainda a possibilidade da utilização de transportes alternativos como autocarros, ferries ou aviões, para dar oportunidade a jovens de zonas mais inacessíveis de participar.