Há mais javalis a dizimar culturas e a atacar rebanhos

Rápido crescimento do número de animais leva autarcas, agricultores e caçadores a pedir medidas urgentes de controlo.

O aumento "exponencial" da população de javalis tem provocado prejuízos de norte a sul do país, com a destruição de culturas agrícolas, acidentes de viação e até ataques a rebanhos. Agricultores, associações de caçadores e autarcas pedem medidas "urgentes" de controlo da espécie, advertindo que, a par do agravamento do abandono dos campos, há riscos sanitários associados, por exemplo, à propagação da peste suína africana.

Segundo Jacinto Amaro, presidente da Federação Portuguesa de Caça, estima-se que a população de javalis esteja a crescer a um ritmo de "10% ao ano". Uma "brutalidade", constata, chamando a atenção para a "perda de biodiversidade" e para os riscos para a saúde animal.