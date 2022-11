Há nove anos que não se aposentavam tantos professores: 2401

A lista de dezembro da Caixa Geral de Aposentações confirma que o ano vai acabar com o maior número de saídas de professores e educadores desde 2013: serão 2401 no total, 294 dos no próximo mês.

Durante o mês de novembro, recorde-se, de acordo com a lista, aposentam-se 205 educadores de infância e docentes do ensino Básico e Secundário. Em dezembro, serão mais 294. E desde janeiro, 2401.

No ano passado, reformaram-se 1944 docentes. O número de saídas não para de aumentar desde 2018 quando se aposentaram 669 professores.

As 2401 reformas deste ano é o maior número desde 2013, quando saíram 4268 educadores e professores, num ano em que foi alterado o cálculo das pensões.

Face ao envelhecimento da classe, o número de aposentações vai continuar a subir. As previsões da Federação Nacional de Professores é que no próximo ano possam ultrapassar as 3000. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, alerta que se o Governo agravar as condições de carreira, nomeadamente na revisão do regime de concursos e não valorizar salários, "2023 pode ser semelhante a 2013".

O problema da falta de professores, agrava-se, frisa Nogueira, por o número de estudantes a entrar em cursos de Educação, apesar de este ano ter aumentado 14%, significa que foram 1161, "bem menos dos que se aposentaram".

O estudo de diagnóstico da Nova SBE, feito a pedido do Governo e divulgado há quase um ano, revelou que até 2030 devem sair do sistema 39% dos que estavam a dar aulas no ano letivo 2018/ 2019, ou seja, quase 47 mil educadores e professores. Pelo que até final da década, apontou o estudo, têm de entrar 34500 novos docentes, numa média de 3400 por ano. O que implica que as instituições de ensino superior tenham mais do que duplicar o número de diplomados.

De acordo com o contador da Fenprof, na semana passada, cerca de 25 mil alunos não tinham professor, a pelo menos uma das disciplinas.