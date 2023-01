Há professores em risco de receber pensão de 700 euros

Mário Nogueira alerta que 73% não vão chegar ao topo da carreira. Pedida influência de Marcelo junto do Governo.

Há professores com 28 anos de serviço que em vez de estarem no 8.º escalão, estão no 4.º . O secretário-geral da Fenprof garante que a maioria (73%) dos docentes não vai chegar ao topo da carreira (10.º º escalão), pelo tempo congelado e perdido à espera de vaga para progredir. Além do corte salarial, sofrem impacto na aposentação: há quem vá receber de reforma "700 ou 800 euros", alerta.

A recuperação integral do tempo de serviço congelado é uma linha vermelha nas negociações, mas o congelamento já é superior aos seis anos, seis meses e 23 dias. O problema, explica o líder da Fenprof, é que o tempo que os professores esperam para progredir para o 5.º e 7.º escalões também não é contado. E, por isso, "há quem tenha perdido mais de dez anos".