Homem de 64 anos deu positivo a Covid-19 no hospital de Viana

Um homem de 64 anos deu positivo para coronavirus no hospital de Viana do Castelo.

A informação foi avançada este sábado pelo Delegado de Saúde do Alto Minho, Luís Delgado. Ao que o Jornal de Notícias apurou trata-se de um emigrante em França, que chegou há dias a Monção.

Sexta-feira dirigiu-se ao hospital de Viana e foi submetido a colheitas pelo INEM. A análise foi feita no hospital de S. João no Porto e deu positivo. O doente depois foi transportado para aquela unidade de saúde.

Não foi possível apurar, até ao momento, se este caso já faz parte do balanço mais recente da Direção-Geral de Saúde, que elevou, este sábado, para 169 o número total de doentes com Covid-19, segundo dados apurados até à meia-noite de sexta-feira, e que assinala quatro casos estrangeiros de doentes.

Trata-se do primeiro caso na região, depois de no início do mês um professor se música, residente em Braga e que dá aulas em várias escolas, entre elas a Escola Profissional Artística do Alto Minho (ARTEAM) e a ESMAE no Porto, ter sido diagnosticado com Covid-19.

O docente tinha estado em Itália e foi contactado por um amigo com quem privou naquele país, que lhe comunicou estar infetado. As análises deram positivo, embora o caso fosse assintomático.

A ARTEAM funciona juntamente com a Academia de Música de Viana, num mesmo edifício no centro da cidade. Frequentam as instalações 550 alunos, 50 professores e 13 funcionários.

Dez pessoas ficaram de quarentena e duas, uma delas uma professora, mulher do docente infetado, fizeram análise e deram negativo.

egundo o balanço diário da Direção-Geral de Saúde, divulgado este sábado de manhã, estão confirmados 169 casos positivos de Covid-19 em Portugal, mais 57 do que os 112 registados na sexta-feira.

Dos 169 casos positivos, há 114 pessoas internadas, 10 das quais nos cuidados intensivos. O boletim regista mais um doente recuperado. Contas feitas, 45 não precisam de cuidados hospitalares e recuperam em casa.

De acordo com o documento, há 126 pacientes a aguardar resultado laboratorial e 5011 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 663 do que na sexta-feira.

A Região Norte continua a ser a mais afetada no país, registando 24 dos novos doentes, aumentando de 53 para 77 os casos positivos.