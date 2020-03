São 169 o número de infetados com Covid-19. Dez pessoas nos cuidados intensivos

Augusto Correia Hoje às 11:51, atualizado às 14:27 Facebook

Portugal tem 169 casos de Covid-19 diagnosticados e 126 pessoas aguardam resultado laboratorial. Há 10 pessoas nos cuidados intensivos.

Segundo o balanço diário da Direção-Geral de Saúde, divulgado este sábado de manhã, estão confirmados 169 casos positivos de Covid-19 em Portugal, mais 57 do que os 112 registados na sexta-feira.

Dos 169 casos positivos, há 114 pessoas internadas, 10 das quais nos cuidados intensivos. O boletim regista mais um doente recuperado. Contas feitas, 45 não precisam de cuidados hospitalares e recuperam em casa.

De acordo com o documento, há 126 pacientes a aguardar resultado laboratorial e 5011 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 663 do que na sexta-feira.

A Região Norte continua a ser a mais afetada no país, registando 24 dos novos doentes, aumentando de 53 para 77 os casos positivos. Um dos novos casos será um homem de Paços de Ferreira, que regressou esta semana de Madrid, Espanha. Também em Espinho estão confirmados dois casos de coronavírus, que o presidente da autarquia, Pinto Moreira, já garantiu estarem circunscritos para evitar eventual contágio.

Na Grande Lisboa, o número de infetados aumentou de 46 para 73. No Algarve há mais um caso, são agora sete. Ao que o JN apurou, este último é um cidadão italiano a viver em Quarteira. Na região centro somaram-se mais dois, para um total de oito.

A novidade do boletim é a menção a quatro casos no estrangeiro. Segundo o documento, mantêm-se as 11 cadeias de transmissão que estavam identificadas esta sexta-feira-

Os números dizem respeito ao balanço feito até à meia-noite de sexta-feira e foram publicados este sábado de manhã. Entre os doentes internados estão os casos de um menino com menos de 10 anos e de 19 jovens entre os 10 e os 19 anos.

Existem três casos de doentes infetados internados acima dos 80 anos e 11 entre os 70 e os 79.

É entre a população com idades entre os 40 e os 49 anos que se registam mais casos (41) de doentes internados, segundo o boletim da DGS, que indica a existência de 37 casos entre os 30 e 39 anos e 26 casos entre os 50 e os 59 anos. Há ainda registo de 19 casos entre os 20 e 29 anos e 12 entre os 60 e 69 anos.

O mapa disponibilizado pela DGS continua a não apresentar qualquer caso no Alentejo e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Os dados da DGS adiantam que 13 casos resultam da importação do vírus de Itália, 12 de Espanha, sete de França, cinco da Suíça e Bélgica e Alemanha/Áustria com um cada.

Segundo a DGS, mais de metade dos doentes positivos ao novo coronavírus (54%) têm tosse, 39% febre, 34% dores musculares, 33% cefaleia e 21% fraqueza generalizada. Há 10% dos doentes que apresentam dificuldade respiratória.

A doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) na quarta-feira. Em todo o mundo já foram infetadas mais de 143 mil pessoas e morreram mais de 5500.

Em Portugal, o Governo decretou na quinta-feira o estado de alerta, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.