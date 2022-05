Hospitais com maior procura pelos serviços de Urgência

A afluência às urgências está aumentar em alguns hospitais do país e as razões para a elevada procura são variadas. Uns falam na "disfunção crónica da rede de Urgência", com doentes não urgentes a entupir o serviço; outros, num aumento de queixas respiratórias. Há ainda quem registe casos semelhantes ao pré-pandemia mas com "maior gravidade".

O Hospital de S. João, no Porto, teve na segunda-feira a maior procura "de sempre" no serviço com 1022 admissões. Foi "um dia triste", que já não se repetia desde 2008. A elevada procura resulta de "uma mescla de razões", que incluem a "disfunção crónica da rede de Urgência" e o "aumento desmesurado" de doentes com suspeitas de covid-19.

Em Gaia, também há "um aumento significativo" de episódios de urgência desde o início do mês. As situações de infeção respiratória têm aumentado e obrigaram à expansão do espaço dedicado a estes doentes. No Pedro Hispano, em Matosinhos, o maior número de casos covid-19 justifica a crescente procura no último mês.