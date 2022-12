Hospitais contam e-mails e telefonemas a doentes como consultas

Entidade Reguladora da Saúde pede clarificação urgente dos conceitos junto das unidades do SNS.

No ano passado, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) instruiu os hospitais públicos para passarem a registar como teleconsulta os contactos telefónicos e por e-mail entre médico e doente. Resultado: os números sobre a prestação de serviços de telemedicina dispararam, são pouco fiáveis e está instalada a confusão. A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recomenda a clarificação urgente dos conceitos junto dos hospitais, de forma a distinguir cuidados de saúde à distância que configuram consultas de telemedicina daqueles que não devem ser assim registados.

Responsável pelo acompanhamento da atividade de telemedicina, a reguladora questionou, diretamente, os hospitais sobre a prestação daquele serviço e analisou a informação disponível no Portal da Transparência do SNS, tendo encontrado muitas "inconsistências" na informação e uma subida substancial da atividade em 2021, quando o expectável era que tivesse acontecido logo no primeiro ano da pandemia.