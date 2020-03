Hospitais de Leiria, Pombal e Alcobaça só permitem uma visita

Alexandra Barata Hoje às 21:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) decidiu restringir as visitas, nos serviços de internamento, a partir de domingo, dia 8 de março, a um acompanhante/cuidador, sem possibilidade de troca, face ao "risco moderado a elevado de importação de casos de coronavírus".

As restantes visitas ficam suspensas, até indicação contrária.

Além desta medida, serão ainda impedidas visitas a doentes em observação nos Serviços de Urgência Geral do Hospital de Santo André (HSA), em Leiria, Urgências Básicas do Hospital Distrital de Pombal (HDP) e do Hospital Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO), em Alcobaça, à exceção de "acompanhantes de doentes vulneráveis".

No internamento e na urgência do Serviço de Pediatria será permitida apenas a entrada de um acompanhante, 24 horas por dia, e no Serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica será autorizada apenas a entrada de um acompanhante à sala de partos, suspendendo o acesso do acompanhante ao Bloco Operatório Central.

Refeitórios com acesso restrito

"No que respeita aos espaços de restauração, os refeitórios do HSA, do HABLO e do HDP terão acesso restrito, com efeitos imediatos, a profissionais do CHL", disse ao JN a mesma fonte. "Os acompanhantes com direito a refeição deverão ser servidos nos serviços de internamento."

Em relação aos bares externos do HSA e do HABLO, o acesso será restrito a utentes e pessoal externo ao CHL, e os bares da Casa de Pessoal (HSA e HDP) serão reservados a profissionais do CHL.